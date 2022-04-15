Сеул, 15 апреля, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин покинет Голубой дом 9 мая, за день до того, как его преемник Юн Сок Ёль вступит в должность, а 10 мая — примет участие в церемонии инаугурации нового президента. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на пресс-секретаря президента Пак Кён Ми.

Иван Шилов ИА REGNUM Мун Чжэ Ин

Сообщается, что решение покинуть Голубой дом накануне инаугурации Юн Сок Ёля соответствует плану избранного главы государства по открытию президентского комплекса для публики.

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Как сообщало ИА REGNUM, Мун Чжэ Ин и первая леди страны Ким Чжон Сук получат четвертую дозу вакцины от COVID-19 25 апреля.

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