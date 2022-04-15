Москва, 15 апреля 2022, 12:45 — REGNUM Ряд ведущих СМИ США опубликовали материалы о теневом бизнесе на Украине сына американского президента Хантера Байдена. Об этом 15 апреля сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По её словам, журналисты-расследователи, используемые Западом для разоблачительных провокаций своих оппонентов, традиционные СМИ Соединённых Штатов доверяют официальной информации Минобороны РФ, представленной генерал-майором Игорем Конашенковым на брифинге.
Она опубликовала ссылки на материалы ведущих американских изданий, разместивших расследования о Хантере Байдене.
«Интересно, а когда «Белингкэт» и «камрад» Грозев выпустят расследование о теневом бизнесе сына Президента США Джо Байдена – Хантера Байдена?» — спросила Захарова.