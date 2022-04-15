Москва, 15 апреля, 2022, 12:35 — ИА Регнум. По данным российского Минсельхоза, пошлина на экспорт пшеницы из РФ в период с 20 по 26 апреля включительно составит $110,7 за тонну, ячменя – $76 за тонну и кукурузы — $66,1 за тонну.

suraj Пшеница

Отмечается, что ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитывалась при индикативной цене в $358,2 за тонну, на ячмень — при цене в $293,6 за тонну и на кукурузу — $279,5 за тонну.

При этом в период с 13 по 19 апреля включительно пошлина на вывоз пшеницы из России составляет $101,4 за тонну, на вывоз ячменя — $75,4 за тонну и кукурузы — $70,6 за тонну.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее итальянский министр иностранных дел Луиджи Ди Майо заявил, что Италия не может платить за поставки российского газа рублями, потому что это означало бы обход наложенных на Россию санкций.