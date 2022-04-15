Дохук, Ирак, 15 апреля, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Артиллерия турецкой армии нанесла удар по району Дохук в Иракском Курдистане утром в пятницу, 15 апреля. Об этом сообщает информационное агентство Shafaq.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По данным журналистов, целью удара стали позиции Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана в Турции террористической организацией.

Отмечается, что под удар также попали жилые дома в деревнях Хорури и Кани Манси. По предварительным данным, в результате обстрела повреждения получили несколько жилых домов местных жителей, а также гражданский транспорт.

О потерях в рядах РПК не сообщалось.

Армия Турции проводит в северном Ираке антитеррористическую операцию с участием авиации, артиллерии и бронетехники.