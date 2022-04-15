Вашингтон, , 12:31 — REGNUM Москва, предположительно, предупредила Вашингтон о непредсказуемых последствиях милитаризации Украины. Об этом говорится в ноте, направленной американской стороне, утверждает газета The Washington Post.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Издание ссылается на копию ноты, к которой якобы имеется доступ. Официальным дипломатическим обращением российская сторона отреагировала на заявление руководства США о выделении Украине военной помощи ещё на $800 млн.

Отмечается, что российское посольство передало обращение в Госдепартамент США. От этого ведомства комментариев пока нет.

«Мы призываем США и их союзников прекратить безответственную милитаризацию Украины, которая подразумевает непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности», — цитирует газета документ.

Как сообщало ИА REGNUM, на текущей неделе президент США Джо Байден объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи на $800 млн. Украине помогут артиллерией, бронетранспортёрами и вертолётами.

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