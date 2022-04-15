Вашингтон, 15 апреля, 2022, 12:23 — ИА Регнум. С требованием прекратить вооружение киевского режима обратилась Россия к США. Об этом 15 апреля сообщает газета The Washington Post со ссылкой на российскую официальную дипломатическую ноту.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Отмечается, что нота РФ поступила в США после одобрения американским президентом Джо Байденом резкого расширения спектра вооружений, поставляемых Киеву

При этом в ней указывается, что поставки киевскому режиму «наиболее чувствительных» систем вооружений со стороны США и НАТО «подливают масла» в конфликт и могут способствовать «непредсказуемым последствиям»

Также указывается, что американский Госдепартамент отказался комментировать изданию содержание дипломатической ноты РФ или какой-либо ответ Вашингтона на нее.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России содержатся более тысячи украинских боевиков, сдавшихся в плен.