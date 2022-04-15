Санкт-Петербург, 15 апреля, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу назвало фейком сообщение о, якобы, обнаруженных мешках с гексогеном в подвалах 11 жилых домов, которое распространяется в социальных сетях от лица МЧС России.

пресс-служба ГУ МЧС по СПб. Ложное сообщение.

«Уважаемые петербуржцы! В социальных сетях распространяется заведомо ложная информация якобы от лица МЧС России об обнаружении мешков с гексогеном в подвалах жилых домов. Обращаем ваше внимание на то, что данная информация не соответствует действительности!», — указали в ведомстве отметив, что достоверная информация публикуется только на официальных ресурсах МЧС.

Ранее стало известно, что украинские силовые ведомства начали создавать call-центры для распространения ложной информации о минировании в России.

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