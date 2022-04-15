Казань, 15 апреля, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Церемония прощания с военнослужащим ефрейтором контрактной службы, Героем России Дамиром Гилемхановым прошла 15 апреля в клубе Казанского высшего танкового командного Ордена Жукова Краснознаменного училища. Глава Татарии Рустам Минниханов принял участие в траурной церемонии и выразил соболезнования семье погибшего земляка.

Mil.ru «Золотая Звезда» Героя России

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Глава республики отметил, что Вооруженные силы России продолжают защищать население Донбасса, громят преступный пронацистский режим, выполняют священный долг по созданию безопасного будущего для России.

«Вся страна сплотилась вокруг Вооруженных сил и их главнокомандующегоВладимира Владимировича Путина. Солдаты и офицеры, среди которых — и уроженцы, и воспитанники Республики Татарстан, мужественно выполняют воинский долг, проявляя героизм. Выбрав путь служения Родине и ее народу, они нередко защищают мир ценой собственной жизни. 7 марта при выполнении боевой задачи героически погиб экипаж танка, недавно мы простились с командиром экипажа. Сегодня провожаем в последний путь Дамира Рашидовича Гилемханова», — сказал Минниханов.

Глава РТ заявил, что в республике будут помнить героизм земляка.

«Я приношу мои соболезнования близким погибшего, это утрата для вашей семьи, для нашей республики и в целом для нашей страны. Но этот подвиг мы будем помнить всегда», — заключил руководитель субъекта федерации.

На церемонии выступил также отец погибшего воина Рашид Саматович. Он сказал, что «сын всегда говорил, что мы будем им гордиться».

Дамира Гилемханова похоронят по мусульманским обрядам на казанском кладбище «Курган».

Родился будущий Герой России в Казани в 1999 году, учился в школе №42. Во время проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины механик-водитель Дамир Гилемханов в составе экипажа танка Т-72Б1 проявил мужество и отвагу. Дамиру Гилемханову указом президента РФ присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно.

ИА REGNUM напоминает, уроженцу города Лениногорска, старшему лейтенанту Дамиру Исламову присвоено звание Героя России посмертно. Выпускник Казанского танкового училища погиб в ходе специальной военной спецоперации России на Украине.

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