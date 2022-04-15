Москва, 15 апреля, 2022, 12:14 — ИА Регнум. В России содержатся более тысячи украинских боевиков, сдавшихся в плен, сообщили 15 апреля в пресс-службе СКР.

СУ СКР по ЯО Сотрудник СКР

«Продолжается работа с военнослужащими, сдавшимися в плен. На территории России их содержится более тысячи. Подавляющее большинство допрошено следователями. Среди них — пять командиров бригад ВСУ, принимавших участие в боевых действиях против населения Донбасса», — сообщили в ведомстве.

В СКР также отметили, что активное участие в подготовке украинской армии и националистических подразделений принимали иностранные военные инструкторы.

«В ходе расследования получены сведения о поставках вооружения из 25 государств, из них 21 – члены НАТО. Также следствием возбуждено и расследуется уголовное дело по факту участия в рядах наемников граждан Великобритании, США, Норвегии и Канады. В их числе — гражданин Великобритании Эйден Эслин», — подчеркнули в СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.