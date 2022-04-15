Нью-Дели, 15 апреля, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Новая партия зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 российского производства поступила в Индию. Об этом 15 апреля сообщает издание India Today со ссылкой на источники.

С-400

«Согласно источникам, партия ракетных комплексов С-400 была доставлена кораблем и в настоящее время находится в эксплуатации», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что части ЗРК прибыли из России в Индию, как воздушным, так и морским путем и были быстро развернуты в назначенных местах.

Кроме того, отмечается, что высокопоставленный источник отметил, что индийская сторона продолжает получать от РФ грузы «без каких-либо задержек или проблем».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Индия не торопится переходить на расчёты в рублях и рупиях в торговых отношениях с Россией.