Рим, 15 апреля, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Италия не может платить за поставки российского газа рублями, потому что это означало бы обход наложенных на Россию санкций. Об этом итальянский министр иностранных дел Луиджи Ди Майо заявил в эфире Radio 24.

Mattia Luigi Nappi Луиджи Ди Майо

Он отметил, что «с технической точки зрения» Россия сама вводит против себя ограничения.

«Мы не можем платить в рублях. Россия ввела схему двойного счета с евро в рубли, это невозможно, потому что означало обход санкций в отношении Центробанка», — сказал Ди Майо.

Итальянские власти ищут возможности получения газа из других стран, напомнил он. Глава МИД подчеркнул, что Риму не следует терпеть какой-либо шантаж, а нужно с предельной осторожностью диверсифицировать поставки.

Как сообщало ИА REGNUM, Ди Майо ранее заявлял, что Италия поддержит любые антироссийские санкции.

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