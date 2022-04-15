Вашингтон, , 11:59 — REGNUM Спецпредставитель США по КНДР Сон Ким посетит Южную Корею с 18 по 22 апреля. Об этом сообщили в госдепартаменте США.

Флаги США и Южной Кореи Jeon Han

Согласно опубликованным данным, в ходе визита представитель США встретится со специальным представителем Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Доком и другими высокопоставленными представителями правительства.

Известно, что Сона Кима будет сопровождать его заместитель Чон Пак.

В ходе переговоров будет обсуждаться ситуация на Корейском полуострове, включая реакция мирового сообщества на недавние запуски межконтинентальных баллистических ракет КНДР.

В госдепартаменте отметили, что данная поездка станет подтверждением приверженности Южной Кореи и США тесному сотрудничеству в решении северокорейских проблем.