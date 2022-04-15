Санто-Доминго, , 11:51 — REGNUM Генеральная прокуратура Доминиканской Республики отчиталась 14 апреля о сожжении 1179 килограммов сильнодействующих наркотиков, изъятых в ходе нескольких рейдов в провинциях Педро-де-Макорис и Ла-Альтаграсия. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Доминиканская Республика Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В гепрокуратуре также отметили, что всего в этом году было изъято и сожжено 12 тысяч тонн наркотиков.

В ходе последнего рейда, состоявшегося 13 апреля, полицией было изъято 1,6 тонны наркотического средства, которые пока хранятся в качестве вещдоков для судебного расследования.

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