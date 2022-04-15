Ростов-на-Дону, 15 апреля, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В настоящее время Следственным комитетом РФ было привлечено к уголовным делам о геноциде в Донбассе еще 15 командиров киевских боевиков. Об этом 15 апреля говорится в сообщении пресс-службе российского СК по итогам оперативного совещания, которое провел в Ростове-на-Дону председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Kremlin.ru Глава СК РФ Александр Бастрыкин

«На сегодняшний день установлены и привлечены в качестве обвиняемых еще 15 командиров Вооруженных сил Украины, причастных к геноциду мирных жителей Донбасса», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате этого в общей сложности за совершение геноцида жителей ДНР и ЛНР к ответственности привлекаются 42 командира украинских силовиков.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе СК РФ сообщили, что поставки вооружения киевскому режиму осуществляются из 25 государств, включая 21 страну – участницу НАТО.