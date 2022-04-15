Тегусигальпа, , 11:38 — REGNUM Отмена закона о почасовой оплате труда в Гондурасе, постановление о которой уже подготовлено Национальным конгрессом, является одним из мероприятий, над которым в настоящее время работает правительство президента Сиомары Кастро. Об этом пишет Prensa Latina.

Флаг Гондураса (сс)

Отмечается, что отмена закона направлена на возвращение права трудящимся, и, по словам депутата Хуана Бараоны, были проведены консультации с несколькими секторами сферы труда, которые согласны с его отменой.

Представители Партии свободы и перестройки объяснили гондурасским СМИ, что закон будет отменен, а не изменен, и с этой целью они надеются получить поддержку большинства в Конгрессе на следующей неделе.

Согласно официальным данным, закон о почасовой оплате труда в центральноамериканской стране был введен во время правления Порфирио Лобо (2010–2014 гг.) и пользовался поддержкой тогдашнего председателя законодательного органа Хуана Орландо Эрнандеса.

С целью предотвращения роста безработицы, неполной занятости и сохранения рабочих мест, регулирование было проведено в соответствии с законодательным декретом 324-2013.

Исследования, опубликованные на эту тему, показывают, что за последние 12 лет, с момента внедрения почасовой оплаты труда в Гондурасе, уровень бедности вырос с 53% до 73%.