В Гондурасе отменят закон о почасовой оплате труда
Тегусигальпа, 15 апреля, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Отмена закона о почасовой оплате труда в Гондурасе, постановление о которой уже подготовлено Национальным конгрессом, является одним из мероприятий, над которым в настоящее время работает правительство президента Сиомары Кастро. Об этом пишет Prensa Latina.
Отмечается, что отмена закона направлена на возвращение права трудящимся, и, по словам депутата Хуана Бараоны, были проведены консультации с несколькими секторами сферы труда, которые согласны с его отменой.
Представители Партии свободы и перестройки объяснили гондурасским СМИ, что закон будет отменен, а не изменен, и с этой целью они надеются получить поддержку большинства в Конгрессе на следующей неделе.
Согласно официальным данным, закон о почасовой оплате труда в центральноамериканской стране был введен во время правления Порфирио Лобо (2010–2014 гг.) и пользовался поддержкой тогдашнего председателя законодательного органа Хуана Орландо Эрнандеса.
С целью предотвращения роста безработицы, неполной занятости и сохранения рабочих мест, регулирование было проведено в соответствии с законодательным декретом 324-2013.
Исследования, опубликованные на эту тему, показывают, что за последние 12 лет, с момента внедрения почасовой оплаты труда в Гондурасе, уровень бедности вырос с 53% до 73%.