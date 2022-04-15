Москва, 15 апреля, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Более 1 тыс. украинских военнослужащих, сдавшихся в плен в ходе военной спецоперации России на Украине, содержатся в РФ. Об этом 15 апреля сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Эмблема СК РФ

В СК рассказали, что следователи уже допросили подавляющее большинство украинских военных, содержащихся на территории России. Среди тех, кто дал показания, пять командиров бригад.

Как сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет расследует ряд уголовных дел по преступлениям, совершённым в Донбассе и на Украине.