Москва, 15 апреля, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Управление ФСБ России по Крыму в рамках проекта «Без срока давности». рассекретило архивные документы о зверствах нацистов в годы Великой Отечественной войны в отношении мирных жителей в городе Старый Крым, сообщили 15 апреля в пресс-службе ведомства.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

Архивные документы, свидетельствующие о зверствах солдат 17-й полевой армии Вермахта под руководством командующего войсками в Крыму генерал-полковника Эрвина Густава Йенеке в апреле 1944 года, будут преданы Государственный архив Республики Крым.

Согласно документам, нацисты в день своего отступления 12 апреля 1944 года расстреляли жителей двух улиц города Старый Крым. Были убиты 584 человека – женщины, дети, старики. В ФСБ отметили, что работа по разоблачению нацистских преступников в Крыму будет продолжена.

Как сообщало ИА REGNUM, Минобороны России рассекретило новые документы о зверских преступлениях украинских националистов в отношении советских граждан в годы Великой Отечественной войны.

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