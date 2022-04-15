* запрещённая в России организация

София, , 11:32 — REGNUM Лидер крупнейшей болгарской оппозиционной партии «Возрождение» Костадин Костадинов обратился к правительству Болгарии с призывом выдворить из страны представителей украинского националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 15 апреля сообщает БНР.

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Выступая с трибуны Народного собрания (парламента) Болгарии К. Костадинов призвал премьер-министра страны Кирила Петкова, министра внутренних дел Бойко Рашкова и руководителей спецслужб обнародовать информацию о количестве находящихся на болгарской территории экстремистов «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Участились случаи, когда проникающие на нашу территорию украинские националисты угрожают болгарским гражданам», — резюмировал, в частности, он.

Реакции правительства на соответствующее обращение пока не последовало.

Напомним, 14 апреля некий гражданин Украины, представившийся «солдатом «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявлял о намерении взорвать здание гостиницы в Благоевградской области на юго-западе Болгарии.

«Азов»* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.