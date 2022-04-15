Вашингтон, 15 апреля, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Россия может применить на Украине ядерное оружие малой мощности. Об этом заявил директор ЦРУ США Уильям Бернс.

Уильям Бёрнс cia.gov Директор ЦРУ

Он предположил, что в случае военных неудач «президент России может распорядиться применить тактическое ядерное оружие или ядерные боеголовки малой дальности».

«Мы, естественно, очень обеспокоены», — сказал Бернс.

Глава ЦРУ уточнил, что практических доказательств таких планов нет, однако Россия располагает арсеналом ядерных зарядов малой мощности, меньше тех, что США сбросили на города Японии в 1945 году.