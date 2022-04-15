Берлин, 15 апреля, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Гражданам Германии необходимо «внести вклад» в сокращение зависимости ФРГ от России. Об этом заявил вице-канцлер Германии Роберт Хабек в интервью Funke.

Heinrich-Böll-Stiftung Роберт Хабек

«Прошу всех внести вклад в энергосбережение уже сейчас. Мы можем стать более независимыми от российского импорта только в том случае, если будем рассматривать это как большой совместный проект», — заявил Хабек.

По его мнению, каждое немецкое домохозяйство способно сэкономить до 10% энергопотребления. В качестве примера, как именно это сделать, вице-канцлер ФРГ назвал отказ от личного автомобиля или экономию на отоплении.