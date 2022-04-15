Париж, , 11:17 — REGNUM Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен выступила с предложением для стран, которым выгодны определенные российские санкции: они могли бы «внести свой вклад» в пользу пострадавших от их решений людей, передает BFM TV.

Марин Ле Пен Иван Шилов © ИА REGNUM

Марин Ле Пен «Соединенные Штаты хотят ликвидировать российский газ. Последствиями будут умножение на 4,5,6 цены на газ для французов. Американцы, которые будут продавать сжиженный газ, могут заплатить Франции компенсацию»

«Вот идея, например!», — заявила глава партии «Национальное объединение» Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным национального института статистики и экономических исследований во Франции (INSEE), рост инфляции в марте открывает путь к автоматическому повышению минимальной заработной платы.

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