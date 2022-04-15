Париж, 15 апреля 2022, 11:17 — REGNUM Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен выступила с предложением для стран, которым выгодны определенные российские санкции: они могли бы «внести свой вклад» в пользу пострадавших от их решений людей, передает BFM TV.
«Вот идея, например!», — заявила глава партии «Национальное объединение» Франции.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным национального института статистики и экономических исследований во Франции (INSEE), рост инфляции в марте открывает путь к автоматическому повышению минимальной заработной платы.
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