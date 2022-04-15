Ле Пен предлагает США оплатить Франции убытки за газ
Париж, 15 апреля, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен выступила с предложением для стран, которым выгодны определенные российские санкции: они могли бы «внести свой вклад» в пользу пострадавших от их решений людей, передает BFM TV.
Иван Шилов ИА REGNUM
Марин Ле Пен
«Соединенные Штаты хотят ликвидировать российский газ. Последствиями будут умножение на 4, 5, 6 цены на газ для французов. Американцы, которые будут продавать сжиженный газ, могут заплатить Франции компенсацию»
«Вот идея, например!» — заявила глава партии «Национальное объединение» Франции.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным национального института статистики и экономических исследований во Франции (INSEE), рост инфляции в марте открывает путь к автоматическому повышению минимальной заработной платы.