Бухарест, 15 апреля, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Тысячи марокканских студентов, бежавших с Украины, смогут продолжить обучение в престижнейших вузах Румынии. Об этом 15 апреля со ссылкой на заявление румынского министра образования Сорина Кымпяну пишет бухарестская газета Jurnalul.

ИА REGNUM Студент

Согласно официальной информации, соответствующая договоренность была достигнута в ходе переговоров С. Кымпяну с его марокканским коллегой Абдельлатифом Мирауи.

«Мы готовы поддерживать всех граждан, которым пришлось покинуть Украину, — заявил глава минобразования Румынии. – Студенты из Марокко, которые лишились возможности посещать лекции в Киеве, Харькове, Одессе и других украинских городах, получат такую возможность в университетах и институтах Бухареста, Тимишоары и Констанцы».

По предварительным данным, сейчас на территории Румынии находятся около 5 тыс. студентов из Марокко, прибывших с Украины. Румынские власти пока не дают ответа на вопрос, каким именно образом будет осуществляться учебный процесс для данной категории лиц.