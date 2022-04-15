Тавда, Свердловская область, 15 апреля, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Прокуратура Свердловской области обязала администрацию Тавдинского городского округа погасить задолженность по оплате муниципальных контрактов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Тавдинская городская прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства. Оказалось, что окружная администрация задолжала 32 субъектам предпринимательской деятельности более 3,8 млн рублей.

Главе администрации Тавдинского городского округа и начальнику управления образования внесли представления об устранении нарушений. Задолженность уже погашена в полном объеме.