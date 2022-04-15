Москва, 15 апреля, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Усилия Всемирного банка, МВФ, ВТО и других международных институтов, направленные на предотвращение глобального дефицита продовольствия, скорее всего, окажутся неэффективными, если на РФ продолжат давить санкциями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 апреля заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

Разгрузка продовольствия с международного склада. Фото Нансена

«Обострение проблем с продовольственным обеспечением, глобальным дефицитом и голодом с каждым днем становится все более очевидным, — сказал Рамазанов. — Причины заключаются не только в сокращении производства зерна и других видов продовольственного сырья, но и в усилении санкционного давления на Россию. Хотя все страны мира избегают санкций против России в сфере поставок продовольственного сырья, удобрений, техники и других видов продукции, связанных с производством продовольствия, избежать обострения проблем обеспечения продовольствием невозможно».

Как полагает Рамазанов, усилия Всемирного банка, МВФ, ВТО и других международных институтов, скорее всего, окажутся неэффективными, если санкционное давление на Россию продолжится.

«В условиях тесного глобального взаимодействия всех регионов, стран и отраслей прямо или косвенно все санкции будут в первую очередь затрагивать продовольственный сектор, — сказал эксперт. — Острый дефицит продовольствия прежде всего почувствуют на себе страны, которые экспортировали продовольственное сырье из России. При этом более всего пострадают Ближний Восток и Африка. Однако в той или иной степени дефицит продовольствия почувствует на себе все мировое сообщество, в том числе США, страны ЕС и другие государства».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее парламентский статс-секретарь при министерстве экономического сотрудничества и развития ФРГ Нильс Аннен призвал жителей Германии есть меньше мяса на фоне кризиса цен на продовольствие.