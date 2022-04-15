Ростов-на-Дону, 15 апреля, 2022, 11:05 — ИА Регнум. В Ростовской области впервые за 11 лет помиловали человека, совершивший преступление в 2017 году. Об этом стало известно на состоявшемся заседании комиссии по вопросам помилования на территории Ростовской области, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Мужчине инкриминировали хищение чужого имущества, совершенное в группе лиц по предварительному сговору. Нанесённый потерпевшему ущерб в размере 500 тыс. рублей возмещён. Морозовский районный суд приговорил злоумышленника к лишению свободы. После освобождения мужчина ходатайствовал перед президентом России о снятии с него судимости, которая могла быть погашена в 2026 году. Ходатайство удовлетворено.

Помилованному окажут меры социальной адаптации.

«В нынешней российской практике случаи помилования носят единичный характер, и это зависит от проводимой уголовной политики. Что касается донского региона, за последние 11 лет нынешний случай – первый», — сказал председатель территориальной комиссии по вопросам помилования Данил Корецкий.

По его словам, всего в Ростовской области за 20 лет работы комиссии помилованы 14 человек.