В Ростовской области впервые за 11 лет помиловали человека
Ростов-на-Дону, 15 апреля, 2022, 11:05 — ИА Регнум. В Ростовской области впервые за 11 лет помиловали человека, совершивший преступление в 2017 году. Об этом стало известно на состоявшемся заседании комиссии по вопросам помилования на территории Ростовской области, передаёт ИА REGNUM.
Мужчине инкриминировали хищение чужого имущества, совершенное в группе лиц по предварительному сговору. Нанесённый потерпевшему ущерб в размере 500 тыс. рублей возмещён. Морозовский районный суд приговорил злоумышленника к лишению свободы. После освобождения мужчина ходатайствовал перед президентом России о снятии с него судимости, которая могла быть погашена в 2026 году. Ходатайство удовлетворено.
Помилованному окажут меры социальной адаптации.
«В нынешней российской практике случаи помилования носят единичный характер, и это зависит от проводимой уголовной политики. Что касается донского региона, за последние 11 лет нынешний случай – первый», — сказал председатель территориальной комиссии по вопросам помилования Данил Корецкий.
По его словам, всего в Ростовской области за 20 лет работы комиссии помилованы 14 человек.