Британия заморозила активы партнёров Абрамовича на 10 млрд долларов
Лондон, 15 апреля, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Власти Великобритании заморозили активы бизнес-партнёров российского предпринимателя Романа Абрамовича. Об этом сообщает Reuters.
Marina Lystseva
Роман Абрамович
По данным агентства, общая сумма замороженных активов составляет 10 млрд долларов.
Ранее правительство Великобритании проинформировало о заморозке активов партнёров Абрамовича — исполнительного директора компании Millhouse Capital UK, члена совета директоров футбольного клуба «Челси» Евгения Тененбаума и заместителя генерального директора ООО «Миллхаус» Давида Давидовича.
Как сообщало ИА REGNUM, Роман Абрамович собирается купить турецкий футбольный клуб «Гёзтепе», рассказали журналистам в руководстве клуба.