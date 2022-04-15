Москва, 15 апреля, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Акции Yandex, торгуемые на Московской бирже, — это акции иностранного эмитента. Что делает их стоимость в условиях нарастающего санкционного давления непредсказуемой и не вызывает интереса у инвесторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Тузов.

Иван Шилов ИА REGNUM Яндекс

«Очередной пакет санкций может лишить российских граждан, возможно, распоряжаться акциями иностранных эмитентов. На этот риск готовы немногие.

Если у руководства компании «Яндекс» будет желание привлекать российских инвесторов, придется перерегистрировать компанию на территории России.

Что касается бизнеса — тут у «Яндекса» всё хорошо. Рост выручки продолжается. Из сегмента такси ушел основной конкурент. А значимая часть трафика, раньше замыкавшаяся внутри экстремистских соцсетей, вернулась к поисковику. Успешно развиваются и другие направления бизнеса «Яндекса».

Из минусов вызывают опасения управленческие решения по бывшему директору «Яндекса» Елене Буниной, нестандартным образом повышающей капитализацию компании.

Она мастерски подтвердила инвестиционную примету, что отличные компании с отличным бизнесом могут развиваться вне зависимости от ментального состояния директора.

Уехав из России, она заявила, что «не могу работать в стране, которая воюет со своими соседями». Всё бы ничего, стремление к миру — нормальное желание здорового человека, но уехала она в Израиль, у которого с момента создания государства было 15 военных конфликтов с соседями.

Сколько таких же противоречивых решений было принято, пока она была директором компании «Яндекс», остается гадать», — высказал свое мнение эксперт.

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