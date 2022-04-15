Сеул, 15 апреля, 2022, 10:36 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 1417 человек. Об этом 15 апреля сообщает Edaily со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

По состоянию на 00:00 15 апреля в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 45 003 454 человека. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,7%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 1549 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 520 174 человека. Уровень полной вакцинации составил 86,8%.

«Бустерную» дозу получили 14 958 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 32 974 504 человека.

Четвертую дозу вакцины получили 31 271 человек. В общей сложности четвертую дозу получили 356 651 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 125 846 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до16 104 869.

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