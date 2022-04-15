Луганск, 15 апреля, 2022, 10:26 — ИА Регнум. С 18 февраля, когда началась эскалация ситуации, в результате обстрелов киевских боевиков в Луганской Народной Республике (ЛНР) погибло в общей сложности 32 человека. Об этом 15 апреля сообщает генпрокуратура ЛНР в своем телеграм-канале.

Цуканов М.В Флаг ЛНР

«В период времени с 18.02.2022 зафиксировано порядка 1500 фактов обстрелов, в результате которых погибло 32 мирных жителя, 51 получил ранения (из них 5 детей)», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что по каждому из фактов обстрела на место выезжают по поручению генпрокурора ЛНР следователи, которые осматривают места происшествия, принимают меры к изъятию вещественных доказательств, признают потерпевшими и допрашивают пострадавших лиц, а также назначают необходимые экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за сутки боевые потери украинских войск на территории ЛНР составили 35 человек.