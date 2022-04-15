Луганск, 15 апреля, 2022, 10:23 — ИА Регнум. За сутки боевые потери украинских войск на территории Луганской Народной Республики составили 35 человек. Об этом 15 апреля сообщили в Народной милиции ЛНР.

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В милиции рассказали, что потери противника в ходе боестолкновений составили 35 человек личного состава, пять танков, семь БТР, а также пять единиц автотехники.

При этом украинская артиллерия продолжает наносить удары по гражданским объектам в республике.