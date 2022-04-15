Польша вводит эмбарго на ввоз угля из России и Белоруссии
Варшава, 15 апреля, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда подписал указ, вводящий эмбарго на поставки угля и каменного кокса из России и Белоруссии.
Иван Шилов ИА REGNUM
Анжей Дуда
По данным СМИ Польши, документ предполагает полную остановку поставок такой продукции.
Кроме того, предусматриваются меры в отношении лиц, поддерживающих спецоперацию России на Украине — польские власти могут заморозить их активы. При этом такие действия могут быть применены как в отношении физических, так и юридических лиц.