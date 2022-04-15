Джакарта, , 10:09 — REGNUM Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии предупредило жителей о возможности проливных дождей, сопровождающихся молниями и сильными ветрами, в ряде провинций Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

Ливень (сс) jarmoluk

Ливни и грозы затронут провинции Ачех, Бангка Белитунг, Бантен и столицу Индонезии Джакарту.

Глава агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии Двикорита Карнавати напомнила правительству о необходимости немедленно принять всесторонние меры по смягчению последствий для сдерживания темпов изменения климата.

Двикорита Карнавати отметила, что если нынешняя ситуация сохранится, повышение температуры на основных островах Индонезии может достичь 4 градусов по Цельсию к 2100 году.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии увеличит бюджет на образование в 2023 году до 595,9 трлн индонезийских рупий ($41,4 млрд).

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