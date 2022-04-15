Москва, 15 апреля, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Министерство обороны России 15 апреля опубликовало кадры работы беспилотника, позволяющего наносить точные удары по целям.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

БПЛА был применён в ходе специальной военной операции на Украине для уничтожения украинской колонны бронетехники. Дрон в режиме реального времени передал координаты для нанесения удара высокоточным оружием.

Беспилотные аппараты применяются в ходе спецоперации для ведения разведки, обнаружения целей для ударов, а также для контроля точности их нанесения.