Нью-Дели, , 10:44 — REGNUM Индия не торопится переходить на расчёты в рублях и рупиях в торговых отношениях с Россией. Создание двустороннего механизма для прямой оплаты товаров в национальной валюте ещё не завершено, сообщает 15 апреля газета The Economic Times со ссылкой на источники.

Индия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Не способствуют этой работе резкая волатильность рубля и геополитическая нестабильность. Индийские трейдеры, отмечают источники издания, не видят срочности в приёме платежей от России и пока позволяют им накапливаться.

«Индийское правительство уделяет постоянное внимание созданию системы расчетов в национальной валюте и проводит консультации с промышленностью», — говорится в публикации.

Для индийских экспортёров удобны платежи через механизм, который поддерживает государство. Раньше торговые расчёты с Ираном Индия проводила через банки в третьих странах, но сейчас в условиях антироссийских санкций правительство страны действует осторожно.

На минувшей неделе, отмечает газета, глава индийского центробанка (RBI) заявил, что регулятор воздержится от любых действий, противоречащих антироссийским санкциям.

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