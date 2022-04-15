Москва, 15 апреля, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поздравил евреев России с праздником Песах. Соответствующее поздравление опубликовано пресс-службой Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Сердечно поздравляю вас с праздником Песах. Этот древний, особо почитаемый последователями иудаизма праздник восходит к важным историческим событиям, обращает верующих к многовековым религиозным и культурным традициям еврейского народа, которые бережно передаются из поколения в поколение», — говорится в сообщении.

Российский лидер отметил большой созидательный вклад еврейских организаций в развитие России, упрочение духовно-нравственных основ общества, а также в совершенствование плодотворного межнационального и межрелигиозного диалога: «И конечно, еврейская община России активно участвует в делах просвещения, милосердия и благотворительности, в воспитании молодёжи, решении насущных социальных проблем. Столь многогранная, востребованная работа заслуживает глубокого, искреннего признания».

Путин пожелал российским евреям успехов, здоровья и процветания.