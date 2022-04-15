Донецк, , 09:45 — REGNUM В Донецкой Народной Республике в результате обстрелов украинских вооружённых формирований остаются без энергоснабжения свыше 3700 абонентов. Об этом 15 апреля сообщили в Министерстве угля и энергетики ДНР.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

В штабе рассказали, что в результате обстрелов оказались обесточены 59 трансформаторных подстанций. Без энергоснабжения находятся 3769 бытовых абонентов.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки из Мариуполя в пункт организации помощи населению (ПОПН) «Безыменное» прибыли 520 человек.