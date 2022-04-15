Берлин, , 09:34 — REGNUM В Германии хотели бы повысить качество и количество поставок вооружения на Украину. Соответствующее заявление сделал вице-канцлер Германии Роберт Хабек в интервью Funke.

Роберт Хабек Michael Brandtner

Хабек высказался за повышение качества и количества поставок оружия Киеву, однако, по его словам, этот вопрос должен обсуждаться с партнерами по НАТО и ЕС.

«Мое ведомство отвечает за контроль над экспортом промышленной продукции — в этих рамках мы все одобрили без промедления и будем также одобрять без промедления в будущем», — заявил вице-канцлер.

Он уточнил, что в планах поставок нет тяжёлых танков или истребителей.