Пекин, 15 апреля, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Народно-освободительная армия Китая примет твердые и решительные меры против попыток внешнего вмешательства и отделения Тайваня. Об этом 15 апреля говорится в обнародованном китайским оборонным ведомством заявлении официального представителя Минобороны КНР старшего полковника У Цяня.

Avvenire.it Армия Китая

«Народно-освободительная армия Китая примет твердые и решительные меры, чтобы воспрепятствовать любым формам вмешательства внешних сил и сепаратистским попыткам (организации) «независимости Тайваня», и (будет) решительно защищать национальный суверенитет и интересы безопасности Китая», — говорится в сообщении.

Также У Цян подчеркнул, что недавний визит американских конгрессменов на Тайвань является подрывом политической базы отношений Китая и США, в связи с чем Пекин выражает решительный протест и сделал Вашингтону представление по этому поводу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что армия Китая 15 апреля проведёт военные учения в районе Тайваня.