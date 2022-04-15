Пекин, 15 апреля, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Армия Китая 15 апреля проведёт военные учения в районе Тайваня. Об этом 15 апреля сообщили в командовании Восточной зоны НОАК.

ВМС НОАК

Учения пройдут на фоне визита на остров конгрессменов из США.

«15 апреля командование Восточной зоны Народно-освободительной армии Китая направило боевые корабли, бомбардировщики, истребители и другие силы для организации многоцелевого боевого патрулирования и проведения учений в морском и воздушном пространстве в Восточно-Китайское море и вокруг острова Тайвань», — говорится в тексте заявления.

Как сообщало ИА REGNUM, китайские военные никогда не потерпят сепаратистских актов «независимости Тайваня» и вмешательства внешних сил, заявил представитель НОАК.