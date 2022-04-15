Донецк, 15 апреля, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел донецкого города Ясиноватая. Об этом 15 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

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В 8:50 с украинских позиций в Авдеевке был открыт огонь по Ясиноватой. Выпущено два снаряда калибром 152 мм, а также шесть снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские силовики обстреляли Донецк, Старомихайловку и Александровку.