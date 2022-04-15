Вашингтон, 15 апреля, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена перед началом нынешней специальной операции по денацификации Украины вообще не хотела рассматривать те вопросы, которые вызывали наибольшую озабоченность у Москвы, а именно возможность включения Киева в НАТО, об этом пишет Бен Армбрустер 14 апреля в Responsible Statecraft.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Советник Госдепартамента США Дерек Шолле принял участие в подкасте для сайта War on the Rocks, где его спросили, обсуждалось ли расширение НАТО за счет Украины в рамках переговоров с Россией, на что он ответил: «Нет». Тем самым сотрудник Госдепа подтвердил подозрения большого числа критиков, которые считают, что администрация Байдена сделала недостаточно для предотвращения нынешней специальной операции РФ на Украине, в частности, не став отказывать Киеву в членстве в НАТО или переносить это присоединение на более поздний срок.

«Мы ясно дали понять русским, что готовы говорить с ними по вопросам, которые, по нашему мнению, вызывают их подлинную озабоченность, которые в некотором роде законны, я имею в виду такие вещи, как контроль над вооружениями», — отметил Шолле, добавив, что администрация не считала, что «будущее Украины» относится к таким вопросам и что ее потенциальное членство в НАТО было «проблемой».

«Дело было не в НАТО», — продолжил сотрудник Госдепа.

При этом сам президент России Владимир Путин неоднократно публично говорил до начала специальной операции по денацификации Украины, что членство Киева в НАТО представляет значительную проблему для безопасности России.

Ведущий программы Райан Эванс подчеркнул, что он считает заявления российского лидера серьезными, добавив, что он «немного удивлен отказом даже обсуждать вопрос расширения НАТО».

«Мы обсуждали НАТО и говорили, что НАТО — это оборонительный союз. НАТО не представляет угрозы для России», — заявил Шолле.

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Напомним, 24 февраля, после просьбы о военной помощи со стороны ДНР и ЛНР, Россия начала специальную военную операцию по защите Донбасса и установлению мира. Эти признанные Россией республики годами подвергаются агрессии со стороны Украины. В ходе совместных действий российских Вооруженных сил и подразделений Народной милиции двух республик должна быть полностью устранена угроза Донбассу и России со стороны украинских вооруженных формирований, проведена демилитаризация и денацификация Украины.