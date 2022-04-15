Канберра, 15 апреля, 2022, 08:57 — ИА Регнум. В пятницу, 15 апреля, политологи и журналисты подводят итоги первой недели избирательной кампании в Австралии в преддверии парламентских выборов, запланированных на 21 мая. Как рассказал политический обозреватель телеканала Nine News Крис Ульманн, пока что предвыборная гонка проходит «со скрипом».

Иван Шилов ИА REGNUM Австралия

Сейчас опросы показывают, что у лейбористов во главе с Энтони Альбанизом есть реальные шанс одержать победу над «Коалицией» возглавляемой нынешним премьер-министром страны Скоттом Моррисоном. Однако, отмечает Ульманн, первая неделя избирательной кампании была для Альбаниза далеко не самой лучшей, поскольку политик сделал ряд спорных заявлений и даже забыл уровень безработицы в стране.

Но, по словам Ульманна, об исходе выборов на данный момент можно только догадываться.

Опрос, проведенный на этой неделе газетой Australian Financial Review, показал, что ни Альбаниз, ни премьер-министр Скотт Моррисон не пользовались особой популярностью у избирателей, но Моррисон обладал преимуществом, так как он по понятным причинам более узнаваем.