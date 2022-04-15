Сеул, 15 апреля, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Высшие военные чины Южной Кореи и США поднялись на борт американского атомного авианосца «Авраам Линкольн», находящегося в Японском море у берегов Корейского полуострова. Об этом 14 апреля сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Usar.army.milv Флаги США и Южной Кореи

Глава Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи Вон Ин Чхоль и командующий объединенными вооруженными силами Южной Кореи и США Пол Лакамера встретились на борту авианосца «Авраам Линкольн», прибывшего в воды в начале этой недели.

Читайте также: Американский атомный авианосец вошёл в воды Японского моря — Yonhap

Сообщается, что «символическая встреча» представителей двух стран произошла на фоне опасений по поводу того, что КНДР может запустить межконтинентальную баллистическую ракету или провести ядерное испытание в связи с праздниками.

15 апреля в Пхеньяне отметят 110-летие со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена, а 25 апреля исполнится 90 лет со дня создания Корейской народной армии.