Ереван, 15 апреля, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Армения оплачивает российский газ в рублях, сообщил министр экономики страны Ваган Керобян.

Gazprom.ru Поставка газа

«Насколько я знаю, последние несколько платежей были именно в рублях, но по соответствующему курсу», — приводит слова министра РБК.

В Газпроме уточнили, что контракты с Арменией позволяют оплачивать газ в рублях. При этом ценообразование производится в долларах — покупатель платит за 1 тыс. кубометров сумму в рублях, эквивалентную 165 долларам США.