Берлин, 15 апреля, 2022, 08:17 — ИА Регнум. В результате полного прекращения поставок природного газа из России в страны Европейского союза потери ЕС составят около 238 млрд долларов. Об этом сообщает CNBC.

geralt Финансы

По данным СМИ, эти цифры дают крупнейшие экономические институты Германии. Они резко снизили предварительные прогнозы по ВВП и предупредили, что негативные последствия кризиса могут распространиться по всему континенту.

Согласно прогнозам экономических институтов, среднегодовая инфляция в ЕС в 2022 году составит 6,1%.