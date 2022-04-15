Рубежное, ЛНР, , 07:45 — REGNUM Жители города Рубежное Луганской Народной Республики получили гуманитарный груз, отправленный из Якутии. Помощь люди очень ждали, сообщило ЯСИА.

Сбор гуманитарной помощи Денис Абрамов © ИА REGNUM

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«Такая гуманитарная помощь очень нужна, мать лежачая, кушать нечего», — сказала жительница Рубежного Светлана Сидорова.

Город находится в 110 километрах от Луганска, в нём нет водоснабжения и электричества.

«Тут нет ни воды, ни света, ни газа. А у меня двухлетний ребёнок, еду на костре приготовить очень сложно. Детское питание, пюрешки спасают, спасибо», — поблагодарила жительница города Валерия.

Как сообщало ИА REGNUM, гуманитарный груз весом в 7,5 тонны был отправлен из Якутии для жителей Луганской Народной Республики в начале апреля. Помощь в виде продуктов питания, товаров первой необходимости и предметов личной гигиены собрали волонтёры.