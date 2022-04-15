Новосибирск, 15 апреля, 2022, 07:07 — ИА Регнум. В Новосибирской области в период весеннего запрета на рыболовство будут многократно усилены меры по пресечению незаконной добычи рыбы. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

Дарья Драй ИА REGNUM Рыбалка

«В период весеннего нереста рыбы охрана водных биоресурсов как никогда актуальна, ведь от сохранности рыбы в этот период зависит будущее состояние промысловых запасов и возможности их использования как в предпринимательских целях, при осуществлении промышленного вылова, так и для личного потребления при любительском рыболовстве», — сказал Лещенко.

Для проведения контрольно-надзорных мероприятий на новосибирских водоёмах в период ограничений на вылов рыбы планируется задействовать 23 единицы автотранспорта и 21 плавсредство. Для совместных рейдов с полицейскими будет привлечена спецтехника МВД и МЧС России. В охране водных биоресурсов будут участвовать более 40 внештатных общественных инспекторов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Новосибирской области в период весеннего нереста с 20 апреля устанавливаются ограничения на вылов рыбы.