Тбилиси, , 13:58 — REGNUM Бывший министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава хочет занять пост главы Национального банка страны, сообщает 14 апреля грузинский телеканал «Формула».

Натия Турнава Economy.ge

Экс-министр проводит интенсивные встречи и активно участвует в консультациях по своему возвращению в число ведущих лиц, определяющих экономическую жизнь Грузии. Недавно в неофициальной обстановке состоялся её встреча с нынешним президентом Нацбанка Кобой Гвенетадзе. Через 11 месяцев у Гвенетадзе истекает срок его полномочий, и поэтому Турнава поделилась с ним своими намерениями.

Возможно, Турнава будет пользоваться поддержкой президента страны Саломе Зурабишвили. Именно Зурабишвили должна выдвинуть кандидатуру нового члена Совета Нацбанка, которая будет утверждена парламентом. После вступления в состав Совета у Турнавы появится шанс стать президентом банка.

По неофициальной информации покровителем Турнавы является бывший премьер-министр страны олигарх Бидзина Иванишвили. Также её поддерживает крупный бизнесмен Вано Чхартишвили, тесно связанный с правящей партией «Грузинская мечта».

Что касается нынешнего президента банка Кобы Гвенетадзе, то, по некоторым сведениям, он хочет переизбраться на второй шестилетний срок. Если же ему это не удасться, то он может протежировать своему заместителю Папуне Лежаве. Считается, что имеющий тесные связи с МВФ Гвенетадзе не входит в команду нынешнего премьер-министра Ираклия Гарибашвили.

Напомним, что родившаяся в Москве и учившаяся в Гарвардском и Кембриджском университетах Натия Турнава занимала пост министра экономики и устойчивого развития Грузии с апреля 2019 по февраль 2022 года.